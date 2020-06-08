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Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора

Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение
Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал очередное решение Конора Макгрегора завершить карьеру. Напомним, вчера, 7 июня, Макгрегор в третий раз объявил об уходе из спорта.

«Тебе надо было войти в игру и сразиться с Тони Фергюсоном. Ты на протяжении нескольких лет прятался от него. Джастин Гэтжи пришёл — и сделал дело. А тебе теперь остаётся лишь сесть и смотреть, как сражаются два лучших бойца в мире», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере», имея в виду возможный бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ожидается, что бой Хабиба и Джастина состоится в сентябре 2020 года. Абдель-Азиз представляет интересы обоих спортсменов.

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