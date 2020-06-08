«Время пришло». Чемпион UFC Миочич сообщил о готовности вернуться в октагон

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич опубликовал фото на своей странице в «Инстаграме», сообщив о намерении вернуться в октагон.



«Время пришло. Кто готов?!» – написал Миочич под фотографией.

Фото доступно на странице Миочича в «Инстаграме».

В начале марта Миочич заявил, что почти восстановился после травмы глаза, полученной во втором бое с Даниэлем Кормье, и готов провести третий поединок летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса эти планы были нарушены. Миочич отказался участвовать в боях пока эпидемия не отступит.



В первом поединке Стипе и Даниэля, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.