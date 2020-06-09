В UFC рассказали, как Макгрегор упустил шанс заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что у Конора Макгрегора была возможность подраться за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе в минувшем месяце. Но ирландец отказался быть резервистом на случай срыва поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, и эта роль досталась Джастину Гэтжи.

«У Конора была возможность принять участие в турнире UFC 249. Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвётся, сказав, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас он бы претендовал на титульный бой. Он не согласился, а Джастин Гэтжи согласился, вот и вся история», — приводит слова Уайта страница ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в итоге сорвался, россиянина в бою заменил Джастин Гэтжи, который сумел победить Фергюсона. Теперь ожидается, что американец в сентябре поспорит за полноценный титул с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Конор Макгрегор объяснил своё завершение карьеры в том числе и тем, что ему отказали в организации встречи с Джастином Гэтжи.