В UFC рассказали, как Макгрегор упустил шанс заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что у Конора Макгрегора была возможность подраться за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе в минувшем месяце. Но ирландец отказался быть резервистом на случай срыва поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, и эта роль досталась Джастину Гэтжи.
«У Конора была возможность принять участие в турнире UFC 249. Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвётся, сказав, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас он бы претендовал на титульный бой. Он не согласился, а Джастин Гэтжи согласился, вот и вся история», — приводит слова Уайта страница ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в итоге сорвался, россиянина в бою заменил Джастин Гэтжи, который сумел победить Фергюсона. Теперь ожидается, что американец в сентябре поспорит за полноценный титул с Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее Конор Макгрегор объяснил своё завершение карьеры в том числе и тем, что ему отказали в организации встречи с Джастином Гэтжи.
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