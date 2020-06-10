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Тактаров: Ефремову теперь хорошо вылечат печень. У него были не те друзья

Тактаров: Ефремову теперь хорошо вылечат печень. У него были не те друзья
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров поделился мнением о ДТП с участием актёра и болельщика футбольного клуба «Спартак» Михаила Ефремова.

«Мы сняли с Ефремовым вместе много фильмов. Кроме скорби и соболезнований семье пострадавшего, ничего не могу сказать. Михаилу теперь хорошо вылечат печень, мозгами, может, соберётся. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение. Не буду рассказывать, как мы снимали фильм. Но могу сказать: я видел, как он работает трезвый — это блестяще.

Когда в одном нашем фильме Миша снимался в сцене трезвый, это было великолепно. Но не то окружение было, где-то режиссёры попустительствовали», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы, в результате которых скончался в больнице.

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