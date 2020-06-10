Тактаров: беспорядки в США организовали демократы, чтобы отмазать Байдена и Обаму

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о протестах в США.
«Вернёмся к американцам. Я сразу сказал, что это демократы организовали. Поступила информация, что Обама и Байден отправили Ирану незаконно удерживаемые деньги — $ 150 млрд и получили откат в $ 7 млрд. Доказано, не доказано, но это говорят люди из правительства. Для того чтобы себя отмазать, сожгли несколько городов, и теперь убито столько людей. Понятно, что всё это было организовано, теперь выясняется. Власть имущим наплевать на народ.
Раньше мне хотелось бороться с такими вещами, теперь хочется уйти в лес. Бороться бесполезно. Наши чиновники, депутаты — куда вы поедете, в какую страну? Меня тоже спрашивают, почему я в Америке не живу. Да вот поэтому не живу, всё это было на протяжении многих лет», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».
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