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«Соперник здоровенный и злой». Олейник рассказал, когда состоится его следующий бой

«Соперник здоровенный и злой». Олейник рассказал, когда состоится его следующий бой
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал о том, когда состоится его следующий бой. По словам Олейника, его ждёт хороший соперник.

«Бой в августе. Скоро всё всем расскажу. Соперник хороший, здоровенный и злой», — написал Олейник в своём «инстаграме».

Фото: «Сториз» Алексея Олейника в «Инстаграме»

Ранее Алексей Олейник сообщил, что он отказался от поединка с Дерриком Льюисом в связи с тем, что его не устроила дата поединка.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.

На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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