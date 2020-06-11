Тактаров: наелся американской свободы

Ветеран смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров рассказал о причинах, по которым ему не понравилось жить в Соединённых Штатах Америки.



«В один момент стало противно в Америке. Я тогда просто уехал и с тех пор больше снимался в России. Приеду в Америку, посмотрю это всё, и обратно домой.



Помню, поехал ночью на заправку в тихом районе. Две женщины повздорили, кричат мат-перемат на всю улицу. Потом пошёл на футбол — драка, опять мат. У нас я за полгода слова грубого не услышал, пока в футбол играл. И подумал: что-то я наелся американской свободы. Это был год 2013 или 2014. С тех пор приезжаю в Америку только на месяц, проветриться», — рассказал Олег Тактаров в своём «инстаграме».