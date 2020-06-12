А. Емельяненко: Тактаров бы на Кавказе числился в списках пропавших без вести

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова подверг критике прославленного ветерана ММА Олега Тактарова, отметив, что тот не должен был критиковать кавказский регион после того, как посещал его.

«Я, может быть один или два раза случайно пересёкся с Тактаровым, поздоровался и всё. Я просто был удивлён и поражён, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого генерала не хватает, и это притом, что он вот тут оттуда уехал. Что же ты на территории Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими народами, кого завезти, времена те вспомнить?



Я думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он не уехал бы отсюда. Это как-то по подлому. Он начал говорить, мол, я готов с тобой выйти. Ну куда? Он даже не пенсионер, он списанный гражданин с пенсии», — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале Асланбека Бадаева в YouTube.