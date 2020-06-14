Брайант Дженнингс поддержал предложение освободить чернокожих от налогов на 462 года
Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Брайант Дженнингс поддержал идею известного исполнителя Ice Cube освободить чернокожих от уплаты налога в США на ближайшие 462 года.
«Расизм стоит дорого. Чернокожих людей в Америке нужно освободить от уплаты налогов на ближайшие 462 года. Это бы помогло нам начать покрывать ущерб, который нам нанесла Америка. Мы уже расплатились по счетам и больше не будем этого делать», — написал в своём «твиттере» музыкант.
Дженнингс сделал репост записи в своём «инстаграме» и поддержал предложение исполнителя.
«Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube», — написал Дженнингс в своём «инстаграме».
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