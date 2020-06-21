Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
«Тренироваться нужно в правильном месте и с правильными людьми. И самый главный вопрос, который должен себе задавать человек — »а оно мне надо, я хороший парень, меня все любят, оно мне надо". Просто иногда, если хочешь чего-то добиться, надо быть немножко дерьмом, в переносном смысле. Иногда надо просто встать и уйти, сказать: «ребята, я с вами большие корабли не построю».
Хотя смотрю и думаю, ну всё есть, данные есть. Ну ничем не слабее. Просто вышел человек без настроя. Может перелёт, может что-то ещё. Не было зверя в глазах", — сказал Тактаров на записи, размещённой на его странице в «Инстаграме».
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