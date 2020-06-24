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Брат Хабиба потроллил Макгрегора на тему коронавируса. Фото

Брат Хабиба потроллил Макгрегора на тему коронавируса. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потроллил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Абубакар выложил в «Инстаграме» фото с поединка Хабиба и Конора, который состоялся в октябре 2018 года, когда россиянин победил ирландца, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Это когда коронавирус и ты дышать не можешь», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Абубакара Нурмагомедова.

Напомним, Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым, но тот отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Недавно Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Напарник Макгрегора опять потроллил Нурмагомедова. Фото
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