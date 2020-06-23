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Напарник Макгрегора опять потроллил Нурмагомедова. Фото

Напарник Макгрегора опять потроллил Нурмагомедова. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, вновь потроллил обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дэнис выложил в «Инстаграме» известное фото, на котором Нурмагомедов и его команда сидят в джакузи — по его мнению, именно так должна выглядеть обложка игры UFC 4.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Дэниса.

До этого американец уже использовал эту фотографию в качестве насмешки над Нурмагомедовым, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Напомним, ранее менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4.

Менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4. Фото
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