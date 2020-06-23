Напарник Макгрегора опять потроллил Нурмагомедова. Фото

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, вновь потроллил обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дэнис выложил в «Инстаграме» известное фото, на котором Нурмагомедов и его команда сидят в джакузи — по его мнению, именно так должна выглядеть обложка игры UFC 4.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Дэниса.

До этого американец уже использовал эту фотографию в качестве насмешки над Нурмагомедовым, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Напомним, ранее менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4.