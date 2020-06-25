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Волков застрял в Америке, тренируется в парке на турниках

Волков застрял в Америке, тренируется в парке на турниках
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что он застрял в США после турнира UFC Вегас 3. По словам спортсмена, рейсы, на которые были куплены билеты, отменены.

«Друзья, всем привет! Мы немножко застряли в Америке. Отменили рейсы, на которые мы покупали билеты. Ждём билетов и не теряем времени. Сделали небольшую пробежечку на пять километров, теперь подошли к турничкам. Продолжаем восстанавливаться, тренироваться и набирать обороты», — рассказал Волков в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ранним утром 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По завершении пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.

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