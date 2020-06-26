Боец MMA Вартанян выступил против поправок в конституцию

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение, в котором выступил против внесения поправок в Конституцию РФ.

Напомним, голосование по поправкам стартовало в России 25 июня и завершится 1 июля 2020 года. Изначально оно должно было пройти весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

29-летний Вартанян выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Его последним соперником был Джошуа Авелес, который потерпел поражение в поединке, состоявшемся в апреле 2019 года. Всего на счету российского бойца армянского происхождения 19 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.