Боец MMA Вартанян выступил против поправок в конституцию
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение, в котором выступил против внесения поправок в Конституцию РФ.
Напомним, голосование по поправкам стартовало в России 25 июня и завершится 1 июля 2020 года. Изначально оно должно было пройти весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
29-летний Вартанян выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Его последним соперником был Джошуа Авелес, который потерпел поражение в поединке, состоявшемся в апреле 2019 года. Всего на счету российского бойца армянского происхождения 19 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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