Вартанян: Исмаилов и не скрывает, что принимает допинг

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал тему применения спортсменами допинга в смешанных единоборствах. Ранее боец UFC Арман Царукян заявил, что 95% бойцов, выступающих в российских промоушенах, употребляют допинг, после чего основатель ACA Майрбек Хасиев раскритиковал его и сказал, что допинг массово используется не в России, а в UFC.
«Не согласен с тем, что нужно принимать допинг для конкурирования в ACA. Потому что есть бойцы, которые не употребляют допинг.
У нас нет допинг-контроля, поэтому здесь можно всё. Почему не употреблять допинг, если нет контроля? Это психологический момент. Кому-то в принципе препараты не подходят, кто-то не хочет идти на риск.
Я вот не хочу идти на риск, поэтому мне нет смысла пробовать это дело. Кто употребляет в АСА, я не могу сказать, потому что я их не видел. Ну вот Мага Исмаилов этого и не скрывает. Однако я и не осуждаю, знаете. Раз ты считаешь, что тебе это необходимо, то делай», — рассказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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