Виталий Кудухов стал победителем Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи»

На столичной площадке в Vegas City Hall завершился турнир по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» в супертяжёлом весе. Особенный олимпийский формат «восьмёрки» участники восприняли с энтузиазмом, продемонстрировав свои способности в семи бескомпромиссных 4-раундовых поединках.



Три победы записал в актив мастер спорта международного класса, чемпион мира по любителям из Владикавказа Виталий Кудухов. В первом четвертьфинальном бою он единогласным решением одолел Германа Скобенко из Украины. В полуфинале Кудухов остановил ингушского боксера Курейша Сагова, завоевав досрочную победу во втором раунде. Финал против самарца Владимира Маркелова оказался не менее зрелищным. В начале второго раунда ударом левой боковой владикавказец отправил соперника на канвас ринга, победив в итоге техническим нокаутом.



В ходе боксёрского вечера также прошёл 8-раундовый поединок в супертяжёлом весе между российским проспектом Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы из Беларуси Юрием Быховцевым. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал Яллыев. Для него это девятая победа в карьере.

Следующий турнир «ЮКА Промоушен» организует уже 27 июля, он пройдёт в Москве, об этом пресс-службе компании заявил её генеральный директор Зяки Юнисов.