Тренер Хабиба признался, что хотел поучаствовать в потасовке с командой Конора
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сказал, что был готов ввязаться в потасовку с командой Конора Макгрегора после поединка Хабиба с ирландцем, но полиция остановила его.
«Я бы 100 процентов „вписался“ в потасовку. Просто, когда всё закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть.
Я законопослушный человек, не буду ничего делать против полиции. Тем более что там были Дэниэль Кормье и Люк Рокхолд, они бы и без меня справились, если бы была необходимость", — приводит слова Хавьера Мендеса ТАСС.
Напомним, после того боя Хабиб Нурмагомедов получил дисквалификацию за этот инцидент.
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