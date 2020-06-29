Уоррен: вскоре мы решим, где и когда пройдёт реванш Фьюри и Уайлдера

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что место и дата проведения реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером пока неизвсетны.
«Сейчас по контракту сказано, что бой пройдёт в США. Но он может пройти где угодно, потому что очевидно, что мы ведём переговоры с разными локациями. Пока ничего не решено. Пока мы знаем только, что реванш будет. Думаю, вскоре мы решим, где и когда пройдёт реванш Фьюри и Уайлдера. Поединок должен пройти в 2020 году, ближе к его завершению», — приводит слова Уоррена Sky Sports.
Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.
Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.
- 29 июня 2020
-
00:57
- 28 июня 2020
-
23:30
-
23:17
-
21:31
-
19:12
-
17:46
-
17:00
-
16:16
-
15:21
-
14:43
-
13:25
-
13:07
-
12:48
-
11:57
-
11:39
-
10:40
-
10:16
-
10:10
-
09:27
-
08:32
-
06:57
-
06:46
-
06:41
-
05:53
-
05:15
-
02:39
-
00:41
- 27 июня 2020
-
23:51
-
23:00
-
21:55
-
20:50
-
18:52
-
18:09
-
16:55
-
15:57