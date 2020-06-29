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Уоррен: вскоре мы решим, где и когда пройдёт реванш Фьюри и Уайлдера

Уоррен: вскоре мы решим, где и когда пройдёт реванш Фьюри и Уайлдера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что место и дата проведения реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером пока неизвсетны.

«Сейчас по контракту сказано, что бой пройдёт в США. Но он может пройти где угодно, потому что очевидно, что мы ведём переговоры с разными локациями. Пока ничего не решено. Пока мы знаем только, что реванш будет. Думаю, вскоре мы решим, где и когда пройдёт реванш Фьюри и Уайлдера. Поединок должен пройти в 2020 году, ближе к его завершению», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

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