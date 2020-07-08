15-летний сын Виталия Кличко уже перерос 198-сантиметрового Владимира Кличко. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён его 15-летний сын Александр и брат Владимир Кличко, также бывший чемпион мира по боксу.

На фото видно, что 15-летний Александр Кличко уже перерос дядю, рост которого составляет 198 см. Рост Виталия Кличко — 201 см.

«Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока что ростом», — подписал фото Виталий Кличко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Виталия Кличко.

Виталий Кличко последний бой провёл в сентябре 2012 года. На его счету 45 побед и 2 поражения. У Владимира Кличко, который не выходил на ринг с 2017 года, 64 победы и 5 поражений.