Дана Уайт надеется на возвращение Дж. Джонса, но не гарантирует этого

Президент UFC Дана Уайт признался, что надеется на скорое возвращение чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса в октагон. Вместе с тем функционер не гарантирует, что это случится.

«Я надеюсь, что он вернётся, но все вопросы к нему. Если он решит больше не драться никогда, то вопросы нужно задавать ему. На данный момент он не завершил карьеру, мы знаем, что у него за проблема. Сехудо и Макгергор действительно ушли из спорта. Многие сомневаются относительно Конора, ведь он уже делал это раньше, но сейчас он на пенсии и вопрос не в деньгах.

Что касается Джонса, то у него достаточно денег, чтобы завершить карьеру. Мы предлагали обсудить ему цифры, но он сказал, что ему плевать на цифры, и потребовал конкретные условия», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, что Джон Джонс и Дана Уайт вступили в конфликт после того, как боец начал требовать увеличения гонораров.