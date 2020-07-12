Ян назвал «Бойцовский остров» «Островом Яна» и выложил эффектное фото с поясом UFC
Чемпион UFCв легчайшем весе Пётр Ян начинает отмечать завоевание титула. Россиянин разместил фотографию на своей странице в «Инстаграме» в «сторис». На балконе гостиничного номера он стоит в образе триумфатора и держит над головой чемпионский пояс UFC.
При этом остров Яс (Абу-Даби, ОАЭ), на котором проходил удачный для Яна турнир, он назвал «островом Яна».
Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.
- 12 июля 2020
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