Ян назвал «Бойцовский остров» «Островом Яна» и выложил эффектное фото с поясом UFC

Чемпион UFCв легчайшем весе Пётр Ян начинает отмечать завоевание титула. Россиянин разместил фотографию на своей странице в «Инстаграме» в «сторис». На балконе гостиничного номера он стоит в образе триумфатора и держит над головой чемпионский пояс UFC.

При этом остров Яс (Абу-Даби, ОАЭ), на котором проходил удачный для Яна турнир, он назвал «островом Яна».

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.