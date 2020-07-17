Фигейредо — о бое с Бенавидесом: нокаут или финиш сабмишеном

Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от поединка с Джозефом Бенавидесом. Бой состоится на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 18 на 19 июля мск.
Напомним, это будет уже второй бой Фигейредо и Бенавидеса за пояс чемпиона. Впервые они встретились в феврале 2020 года на турнире в Норфолке. Тогда Фигейредо одержал победу, но не стал чемпионом, так как провалил взвешивание. Таким образом, тот бой был титульным только для Бенавидеса.
«Я опять нокаутирую Бенавидеса и докажу, что предыдущая победа не была связана с тем, что я провалил взвешивание. Я знаю его стратегию, и у него просто нет шансов.
Беспокоиться об исходе поединка надо лишь ему. Я изменил план, но основные детали остались прежними. Я нокаутирую его или финиширую сабмишеном», — цитирует бойца MMA Junkie.
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