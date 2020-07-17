Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев может провести следующий поединок уже 25 июля

Чимаев может провести следующий поединок уже 25 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в UFC уже 25 июля, сообщает MMARusContext в «Твиттере».

Президент лиги Дана Уайт сообщил, что Чимаеву уже ищут оппонента на эту дату. Интересно, что Хамзат провёл дебютный бой в промоушене в ночь с 15 на 16 июля на турнире UFC Fight Island 1, когда удушающим приёмом справился с Джоном Филиппсом. Таким образом, у спортсмена есть шанс провести в UFC два поединка всего за десять дней.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля UFC проведёт последний в июле турнир промоушена на «Бойцовском острове». Ниже представлен кард этого шоу.

Основной кард

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл
Маурисио Руа — Антонио Рожейру Ногейра
Алекс Оливейра — Петер Собота
Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон
Пол Крэйг — Гаджимурад Антигулов
Карла Эспарза — Марина Родригес

Предварительный кард

Франциско Триналдо — Джаи Херберт
Николас Далби — Джесси Ронсон
Том Аспиналь — Джейк Кольер
Мовсар Евлоев — Майк Гранди
Бет Коррейя — Пенни Киянзад
Рамазан Эмеев — Николас Штольце
Натаниэль Вуд — Джон Кастанеда.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020