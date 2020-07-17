Чимаев может провести следующий поединок уже 25 июля

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в UFC уже 25 июля, сообщает MMARusContext в «Твиттере».
Президент лиги Дана Уайт сообщил, что Чимаеву уже ищут оппонента на эту дату. Интересно, что Хамзат провёл дебютный бой в промоушене в ночь с 15 на 16 июля на турнире UFC Fight Island 1, когда удушающим приёмом справился с Джоном Филиппсом. Таким образом, у спортсмена есть шанс провести в UFC два поединка всего за десять дней.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля UFC проведёт последний в июле турнир промоушена на «Бойцовском острове». Ниже представлен кард этого шоу.
Основной кард
Роберт Уиттакер — Даррен Тилл
Маурисио Руа — Антонио Рожейру Ногейра
Алекс Оливейра — Петер Собота
Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон
Пол Крэйг — Гаджимурад Антигулов
Карла Эспарза — Марина Родригес
Предварительный кард
Франциско Триналдо — Джаи Херберт
Николас Далби — Джесси Ронсон
Том Аспиналь — Джейк Кольер
Мовсар Евлоев — Майк Гранди
Бет Коррейя — Пенни Киянзад
Рамазан Эмеев — Николас Штольце
Натаниэль Вуд — Джон Кастанеда.
- 17 июля 2020
-
18:20
-
17:20
-
16:01
-
15:05
-
14:02
-
13:00
-
11:31
-
10:22
-
09:39
-
09:03
-
00:57
- 16 июля 2020
-
23:31
-
22:30
-
21:17
-
19:57
-
19:05
-
17:31
-
16:21
-
16:00
-
15:02
-
14:06
-
13:22
-
13:03
-
12:20
-
11:41
-
11:01
-
10:15
-
09:39
-
09:01
-
08:35
-
08:11
-
07:25
-
05:17
-
03:16
-
03:09