Чимаев может провести следующий поединок уже 25 июля

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в UFC уже 25 июля, сообщает MMARusContext в «Твиттере».

Президент лиги Дана Уайт сообщил, что Чимаеву уже ищут оппонента на эту дату. Интересно, что Хамзат провёл дебютный бой в промоушене в ночь с 15 на 16 июля на турнире UFC Fight Island 1, когда удушающим приёмом справился с Джоном Филиппсом. Таким образом, у спортсмена есть шанс провести в UFC два поединка всего за десять дней.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля UFC проведёт последний в июле турнир промоушена на «Бойцовском острове». Ниже представлен кард этого шоу.

Основной кард

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл

Маурисио Руа — Антонио Рожейру Ногейра

Алекс Оливейра — Петер Собота

Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон

Пол Крэйг — Гаджимурад Антигулов

Карла Эспарза — Марина Родригес

Предварительный кард

Франциско Триналдо — Джаи Херберт

Николас Далби — Джесси Ронсон

Том Аспиналь — Джейк Кольер

Мовсар Евлоев — Майк Гранди

Бет Коррейя — Пенни Киянзад

Рамазан Эмеев — Николас Штольце

Натаниэль Вуд — Джон Кастанеда.