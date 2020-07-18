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Кард турнира UFC Fight Island 2: Фигейредо — Бенавидес и другие бои

Кард турнира UFC Fight Island 2: Фигейредо — Бенавидес и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

18 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 2. В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги.

В соглавном бою встретятся Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Island 2

Основной кард

Дейвисон Фигейредо (№ 1) — Джозеф Бенавидес (№ 2) — наилегчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации.
Джек Херманссон (№ 6) — Келвин Гастелум (№ 7) — средний вес
Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев — лёгкий вес
Ариан Липски — Луана Каролина — женский наилегчайший вес
Алешандре Пантожа (№ 4) — Аскар Аскаров (№ 7) — наилегчаший вес.

Предварительный кард

Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов — полутяжёлый вес
Грант Доусон — Нед Наримани — промежуточный вес
Джозеф Даффи — Хоэль Альварес — лёгкий вес
Бретт Джонс — Монтел Джексон — легчайший вес
Малкольм Гордон — Амир Альбази — наилегчайший вес
Дэви Рамос — Арман Царукян — лёгкий вес
Карлос Фелипе — Сергей Спивак (240) — тяжёлый вес.

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