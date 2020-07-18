Кард турнира UFC Fight Island 2: Фигейредо — Бенавидес и другие бои

18 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Island 2. В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги.



В соглавном бою встретятся Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Island 2



Основной кард



Дейвисон Фигейредо (№ 1) — Джозеф Бенавидес (№ 2) — наилегчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации.

Джек Херманссон (№ 6) — Келвин Гастелум (№ 7) — средний вес

Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев — лёгкий вес

Ариан Липски — Луана Каролина — женский наилегчайший вес

Алешандре Пантожа (№ 4) — Аскар Аскаров (№ 7) — наилегчаший вес.



Предварительный кард



Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов — полутяжёлый вес

Грант Доусон — Нед Наримани — промежуточный вес

Джозеф Даффи — Хоэль Альварес — лёгкий вес

Бретт Джонс — Монтел Джексон — легчайший вес

Малкольм Гордон — Амир Альбази — наилегчайший вес

Дэви Рамос — Арман Царукян — лёгкий вес

Карлос Фелипе — Сергей Спивак (240) — тяжёлый вес.