Фигейредо: Бенавидеса легко нокаутировать

Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от поединка с Джозефом Бенавидесом. Бой состоится на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 18 на 19 июля мск. На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.



«Он из тех парней, кого легко нокаутировать. Именно поэтому я собираюсь это сделать — отправить его в нокаут», — приводит слова Дейвисона Фигейредо MMAJunkie.



Напомним, это будет уже второй бой Фигейредо и Бенавидеса за пояс чемпиона. Впервые они встретились в феврале 2020 года на турнире в Норфолке. Тогда Фигейредо одержал победу, но не стал чемпионом, так как провалил взвешивание. Таким образом, тот бой был титульным только для Бенавидеса.

