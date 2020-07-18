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Фигейредо: Бенавидеса легко нокаутировать

Фигейредо: Бенавидеса легко нокаутировать
Бокс/ММА / UFC 0

Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от поединка с Джозефом Бенавидесом. Бой состоится на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 18 на 19 июля мск. На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

«Он из тех парней, кого легко нокаутировать. Именно поэтому я собираюсь это сделать — отправить его в нокаут», — приводит слова Дейвисона Фигейредо MMAJunkie.

Напомним, это будет уже второй бой Фигейредо и Бенавидеса за пояс чемпиона. Впервые они встретились в феврале 2020 года на турнире в Норфолке. Тогда Фигейредо одержал победу, но не стал чемпионом, так как провалил взвешивание. Таким образом, тот бой был титульным только для Бенавидеса.

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