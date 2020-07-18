Фигейредо: Бенавидеса легко нокаутировать
Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от поединка с Джозефом Бенавидесом. Бой состоится на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 18 на 19 июля мск. На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
«Он из тех парней, кого легко нокаутировать. Именно поэтому я собираюсь это сделать — отправить его в нокаут», — приводит слова Дейвисона Фигейредо MMAJunkie.
Напомним, это будет уже второй бой Фигейредо и Бенавидеса за пояс чемпиона. Впервые они встретились в феврале 2020 года на турнире в Норфолке. Тогда Фигейредо одержал победу, но не стал чемпионом, так как провалил взвешивание. Таким образом, тот бой был титульным только для Бенавидеса.
- 18 июля 2020
-
15:39
-
14:44
-
13:23
-
12:00
-
11:03
-
09:39
-
05:26
-
00:23
- 17 июля 2020
-
23:41
-
22:55
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
19:41
-
18:20
-
17:20
-
16:01
-
15:05
-
14:02
-
13:00
-
11:31
-
10:22
-
09:39
-
09:03
-
00:57
- 16 июля 2020
-
23:31
-
22:30
-
21:17
-
19:57
-
19:05
-
17:31
-
16:21
-
16:00
-
15:02
-
14:06
Партнерский контент