Херманссон победил Гастелума в соглавном бою UFC Fight Island 2

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В соглавном бою американец Келвин Гастелум встретился со шведом Джеком Херманссоном.

Бой завершился в первом раунде победой Джека Херманссона, который провёл болевой приём на ногу соперника.

Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде, а ещё один представитель от России Аскар Аскаров единогласным решением победил Алешандре Пантожу.

В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги.