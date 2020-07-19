Бойцы UFC усомнились в победе Аскарова над Пантожей

В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island. Его основной кард открывала встреча в наилегчайшем весе между Аскаром Аскаровым и Алешандре Пантожей.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу россиянину. Но ряд бойцов UFC не согласился с таким решением, выразив соответствующее мнение в социальных сетях.

Так, экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Тиаго Сантос написал следующее: «Пантожа — воин». Боец UFC в полулёгком весе Тиаго Мойзес был более прямолинеен: «Пантожа, конечно же, победил», — написал он.

Лорен Мерфи также усомнилась в решении судей. «Возможно, я смотрела бой недостаточно внимательно», — написала она в «Твиттере». Боец UFC Ренато Мойкано назвал Пантожу «настоящим зверем», оставив соответствующую запись в социальной сети.