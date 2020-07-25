Орловский чувствует к себе неуважение со стороны российских СМИ
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме», чувствует ли он неуважение к бойцам из Беларуси со стороны россиян, признался, что замечал такое только за представителями средств массовой информации.
«Чувствую ли неуважение к бойцам из Беларуси со стороны россиян? Нет, только от представителей российских СМИ, которые говорят, что я ненавижу россиян. Идиоты, у меня жена русская и кореша тоже русские», — сказал Орловский на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Андрей Орловский — единственный в истории чемпион UFC из Беларуси. Он владел титулом в 2005–2006 гг. Предыдущий поединок в UFC провёл в мае 2020 года и победил решением судей Фелипе Линса.
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