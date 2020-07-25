Рой Джонс: Тайсон — настоящий убийца

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от встречи с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном, отметив сильные стороны соперника.

«Он выглядит как убийца не только на видео, он и есть настоящий убийца. Я смотрел эти видео и понимаю, что происходит. Он в отличной форме. Он словно Джордж Форман, который уходил из бокса, а потом вернулся и собрал всё воедино. Я в восторге от нашего боя и жду его. Я ушёл из бокса не так давно и помню, что значит драться восемь раундов, а он уже забыл об этом чувстве.

Майк — настоящий лев, но у него психология гепарда, он попробует справиться со мной очень быстро. Если у него не получится сломать меня быстро, победа будет за мной», — приводит слова Джонса BoxingScene.

Напомним, встреча Тайсона и Джонса будет носить выставочный характер и пройдёт в Калифорнии (США) 12 сентября.