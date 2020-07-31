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«Не буду же я в ответ лаять». Пётр Ян — об оскорблении со стороны Сехудо

«Не буду же я в ответ лаять». Пётр Ян — об оскорблении со стороны Сехудо
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о конфликте с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях американце Генри Сехудо. Напомним, Сехудо, который в мае объявил о завершении карьеры, не раз нелестно отзывался о Яне.

«Не буду же я в ответ лаять. Иногда нужно проигнорировать ситуацию, быть хладнокровнее. Да и что он там, картошкой меня называет? Всё, что он может.

Сехудо много говорит, но держит дистанцию. К тому же он сбежал из нашего дивизиона. Если бы Генри был уверен, что сможет побить любого из нас, не думаю, что он ушёл бы и оставил пояс. Просто понимал, что для него может всё плачевно закончиться. Теперь издалека напоминает о себе, потому что деньги ведь могут когда-нибудь закончиться», — цитирует россиянина «Лента.ру».

Пётр Ян резко ответил Гарбрандту, который назвал его «поддельным гангстером»
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