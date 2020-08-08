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Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна Бриллиант из Грозного Байсангурова 16(14)-1-0 в поединке 10 августа в Москве на боксерском шоу «Короли Нокаутов — 4», сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен». Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска — экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии паназиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.

Журавский не смог вылететь из Павлодара в Алматы, а оттуда в Москву из-за отмены целого ряда рейсов «Аэрофлота», закрытия границы из-за пандемии коронавируса.

По словам менеджера казахстанского боксера Игоря Суделайнена, альтернативный вариант пересечения границы Казахстана с Россией — на автомобиле — также не представляется возможным по ряду причин, в том числе и бюрократических.

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