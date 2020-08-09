Льюис сразу после боя с Олейником сказал, что хочет в туалет «по-большому»

Боец UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис сразу после победы над Алексеем Олейником дал традиционное интервью. В момент, когда Пол Фелдер задавал ему вопрос, американец ещё не знал, что находится в эфире и сказал кому-то, что «собирается сходить в туалет по-большому».

Тогда Фелдер переспросил, слышит ли его Льюис.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Деррик Льюис и Алексей Олейник встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 174. Американец победил нокаутом во втором раунде. Победа стала для него второй в 2020 году, в феврале он справился с Илиром Латифи. Олейник в свою очередь потерпел первое поражение в 2020 году, до этого он победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума.