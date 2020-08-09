Льюис сразу после боя с Олейником сказал, что хочет в туалет «по-большому»
Боец UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис сразу после победы над Алексеем Олейником дал традиционное интервью. В момент, когда Пол Фелдер задавал ему вопрос, американец ещё не знал, что находится в эфире и сказал кому-то, что «собирается сходить в туалет по-большому».
Тогда Фелдер переспросил, слышит ли его Льюис.
Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Деррик Льюис и Алексей Олейник встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 174. Американец победил нокаутом во втором раунде. Победа стала для него второй в 2020 году, в феврале он справился с Илиром Латифи. Олейник в свою очередь потерпел первое поражение в 2020 году, до этого он победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума.
- 9 августа 2020
-
13:36
-
13:20
-
12:20
-
11:54
-
11:22
-
10:21
-
09:55
-
09:02
-
08:55
-
08:26
-
07:30
-
06:27
-
06:01
-
05:12
-
00:15
-
00:09
- 8 августа 2020
-
22:55
-
21:22
-
20:02
-
19:21
-
18:39
-
17:53
-
17:38
-
16:11
-
15:11
-
15:10
-
14:51
-
12:42
-
12:40
-
11:39
-
11:35
-
10:37
-
08:48
-
06:47
-
00:14
Партнерский контент