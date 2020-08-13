Ломаченко и Лопес договорились о бое, поединок назначен на 17 октября
Команды чемпиона мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинца Василия Ломаченко и обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса договорились о дате проведения боя. Он назначен на 17 октября, сообщает ESPN Ringside в «Твиттере».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что поединок в лёгком весе между Ломаченко и Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований американца.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже.
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