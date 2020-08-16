Сехудо и Гарбрандт прокомментировали досрочное поражение О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал досрочное поражение перспективного Шона О'Мэлли в противостоянии с Марлоном Верой. Сехудо намекнул, что никогда не верил в талант Шона.

«Как и говорил, просто лай», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети.

К критике О'Мэлли присоединился и экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт.

«Некоторые попросту не созданы для войны», — написал американец в «Твиттере».

Напомним, бой О'Мэлли — Вера стал соглавным событием турнира UFC 252, который прошёл в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). О'Мэлли проиграл в первом же раунде. И это первое поражение 25-летнего спортсмена в профессиональной карьере.