Енджейчик опровергла слухи о завершении карьеры

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик опровергла слухи о готовности завершить карьеру. Спортсменка заявила, что нацелена вновь завоевать титул.

«Я не могу остановиться и буду драться. Иногда думаю: может быть, у меня в запасе осталось один, два или три боя. Но потом задаю себе вопрос, а почему бы не драться каждый год? Мне нравится это дело. Неважно, побеждаю я или проигрываю, выхожу на титульные поединки или обычные. Мне просто это нравится.

Хотя не скрою, что завоевание титула остаётся моей целью. Хочу дарить болельщикам большие бои, ведь я знаю, чего стою. Хочу, чтобы люди видели, что мы не сдаёмся и продолжаем драться», — приводит слова Енджейчик BJ Penn.

Напомним, в последнем из своих боёв Йоанна решением судей уступила чемпионке лиги Чжан Вейли.