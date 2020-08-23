Диллиан Уайт: знаю, что могу победить Поветкина

Британский боксёр Диллиан Уайт прокомментировал досрочно поражение от Александра Поветкина, выразив уверенность, что ему по силам победить россиянина.

«Отличный бой. Поветкин — молодец. Знаю, что могу его победить. Я демонстрировал это с первого раунда, но, конечно, он очень опытен. Ему удалось выбросить один из лучших ударов в карьере. Таков супертяжёлый вес, этот дивизион полон драмы, взлётов и падений.

В четвёртом раунде я не спешил идти на добивание, так как осознавал, что Александр опасен. Что касается удара, из-за которого проиграл, это была глупая ошибка. На тренировках я блокировал такие удары сто раз, но в нужный момент опоздал. Такое случается.

Как бы то ни было, я по-прежнему один из лучших тяжеловесов в мире. Я всё ещё учусь, и мне очень хочется поскорее вернуться в дело", — приводит слова Уайта Sky Sports.