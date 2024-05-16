Мераб Двалишвили попал в аварию

Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили сообщил о том, что он попал в аварию.

«Я нахожусь в Нью-Йорке всего один день и уже успел попасть в крупную аварию. Я ехал в такси, и в нашу машину врезались другие машины. Я сидел на пассажирском сиденье сзади. В мою сторону пришёлся удар, но, слава богу, со мной всё в порядке», — сказал Двалишвили на видео, опубликованном в социальных сетях.

Свой последний бой Мераб провёл 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Его оппонентом был бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, американец Генри Сехудо. Поединок закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Ранее Двалишвили заявил, что проведёт бой с действующим обладателем чемпионского титула в легчайшем дивизионе, американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 306.

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Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната: