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«Бой с Усиком уже завтра не будет актуальным». Фьюри — о том, что считает важнее бокса

«Бой с Усиком уже завтра не будет актуальным». Фьюри — о том, что считает важнее бокса
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не придаёт значения мнению общественности касательно его поединка с украинцем Александром Усиком.

«Хотел бы я что-то изменить? Нет. Был бы я счастлив, если бы всего этого не было? Да! Если бы мне не надо было боксировать, я всё равно был бы счастлив. Я был бы счастлив, даже если бы не был боксёром.

У меня есть жена и дети, а это самое важное, не так ли? Я заработал несколько фунтов, завоевал несколько поясов, но всем по большому счету плевать. Люди включат ТВ, посмотрят хороший бой и после скажут, что это хороший бой. И всё будет кончено, новость перестанет быть актуальной. Сегодняшняя большая новость назавтра станет дешёвкой», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

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