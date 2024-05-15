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Усик: когда иду к рингу, то не думаю о боксе — я молюсь

Усик: когда иду к рингу, то не думаю о боксе — я молюсь
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, как настраивается на свои поединки в последние минуты перед выступлением.

«Когда я иду из раздевалки к рингу по коридору, это особенный путь. Я не думаю о боксе. Я молюсь. Я благодарю бога, я вспоминаю тяжёлую подготовку, как она мучила меня, я иду и молюсь. И говорю: «Да, это возможно, возможно».

И когда я делаю шаг на ринг, мой разум очищается и фокус сужается, как у робота. Есть только я, мой соперник и человек с белым воротничком и хорошим местом, потому что он находится в ринге», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Boxing Sports.

Ранее Усик опубликовал фото перед боем с Фьюри.

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