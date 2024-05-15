«Я всё ещё собираюсь завоевать титул UFC». Даррен Тилл — о своих целях

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл высказался о своих целях в спорте.

«Да, для меня это ещё не конец с ММА. Я всё ещё собираюсь завоевать титул чемпиона UFC. Мы на связи с боссами UFC. Они только что пригласили меня в Манчестер на UFC 304. Я собираюсь с успехом выступить на боксёрской арене, а затем вернуться в UFC, чтобы завоевать титул. Когда это состоится, то просто скажу: «Да, я сделал это. Я был одним из лучших». Вы можете сказать, что у меня не получится, но это моя цель. Однако сначала мне хочется заработать кучу денег, победив нескольких парней. Не думаю, что кто-то из них сможет победить меня.

Послушайте, Дрикус побеждал каждого. Но наш бой складывался в мою пользу, прежде чем он финишировал меня. Это меня немного злит. Знаю, что могу победить чемпиона», — приводит слова Даррена портал MMAJunkie.