Тайсон Фьюри: ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что страдаем биполярным расстройством.

«Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности. В одну минуту я на пике, в следующую — в упадке. Но посмотрите на меня: я в фантастической форме. мне почти 36 лет, а я всё ещё на вершине. Как я уже говорил, я всего лишь человек с двумя руками и двумя ногами. », — приводит слова Фьюри Daily Sports.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В своём последнем бою Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь