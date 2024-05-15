Бывший тренер Усика — о бое с Фьюри: победит тот, кто выиграет первые четыре раунда

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского тяжеловеса Александра Усика, высказался о его предстоящем поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«На протяжении всей подготовки я говорил ему: «Тот, кто выиграет первые четыре раунда, победит». Я ожидаю, что Александр воспользуется своим левым оверхендом. Тайсон был чувствителен к этому удару в поединке с Отто Валлином, поэтому я бы сделал ставку на левый оверхенд.

Он должен нанести Тайсону джеб в грудь, а после – ударить слева. Если у него получится, это немного замедлит Тайсона. Если Усик заберёт первые раунды себе, я уверен, он заберёт и титул. Он феноменальный боец, очень обученный. И очень преданный боксу. У него очень, очень хорошие шансы победить в этом бою», — цитирует Али Башира издание BoxingScene.

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