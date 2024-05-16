Том Аспиналл лишится временного титула UFC

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл потеряет свой пояс после начала поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, утверждает бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен.

«Временный чемпион может существовать, только если действующий чемпион не может конкурировать. В тот момент, когда Джон Джонс и Стипе Миочич войдут в октагон и прозвучит гонг, Том Аспиналл немедленно лишится своего пояса», — заявил Соннен на YouTube-канале Mighty.

Ранее Аспиналл подтвердил, что выступит 27 июня на шоу UFC 304 в Манчестере. Наиболее вероятным кандидатом в соперники британца является американец Кёртис Блэйдс, которому он проиграл в начале июля 2022 года из-за травмы ноги.

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