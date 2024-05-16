Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл лишится временного титула UFC

Том Аспиналл лишится временного титула UFC
Комментарии

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл потеряет свой пояс после начала поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, утверждает бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен.

«Временный чемпион может существовать, только если действующий чемпион не может конкурировать. В тот момент, когда Джон Джонс и Стипе Миочич войдут в октагон и прозвучит гонг, Том Аспиналл немедленно лишится своего пояса», — заявил Соннен на YouTube-канале Mighty.

Ранее Аспиналл подтвердил, что выступит 27 июня на шоу UFC 304 в Манчестере. Наиболее вероятным кандидатом в соперники британца является американец Кёртис Блэйдс, которому он проиграл в начале июля 2022 года из-за травмы ноги.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

Материалы по теме
Кормье сказал, в каком случае Джонс не сможет претендовать на статус величайшего бойца ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android