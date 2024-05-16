«Делает здесь со всеми, что захочет». Абдель-Азиз рассказал, как проходит лагерь Махачева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где он рассказал, как проходит тренировочный лагерь действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает здесь со всеми, что захочет. Это величайший боец UFC на сегодняшний день. 1 июня вы увидите мастер-класс. Неважно, кто будет с ним драться», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, Махачев и Дастин Порье проведут бой в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности на счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

В предыдущем поединке Ислам Махачев одержал победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Бойцы провели два боя, оба из которых выиграл Ислам.

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