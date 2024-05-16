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Бывший чемпион UFC заявил о желании покинуть лёгкий дивизион и перейти в полусредний

Бывший чемпион UFC заявил о желании покинуть лёгкий дивизион и перейти в полусредний
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Бывший обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Рафаэль дос Аньос заявил, что хочет окончательно подняться в весе и перейти в полусредний вес.

«Уберите меня из рейтинга легковесов. Всем легковесам, кто вызывает меня – я больше не выступаю в лёгком дивизионе. Мне больше нечего доказывать здесь. В 39 лет я вешу около 88 кг. Есть много боёв в полусреднем весе, которые имеют для меня смысл. Я хочу подраться в июле. UFC, верните меня в октагон», — приводит слова дос Аньоса портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта в Майами на турнире UFC 299, Рафаэль дос Аньос встретился с топовым польским легковесом Матеушем Гамротом. Бой завершился победой Гамрота единогласным решением судей.

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