Тренер Фьюри: настраиваюсь на то, что бой с Усиком будет остановлен

Джамал «ШугарХилл» Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке подопечного с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Послушайте, в боксе каждый знает, что у хорошего боксёра должно быть понимание ринга. И это то, над чем Тайсон работал, он должен заставить Усика делать то, что ему нужно, ловить его, заставлять ошибаться, а затем попасть тяжёлым ударом.

Как закончится бой? Я должен настраиваться на остановку. Я ко многому готовил Тайсона и ожидаю всего от Усика. И я ожидаю в том числе и нокаута.

Важен ли для Тайсона джеб? Конечно. Джеб – одна из основ бокса, которой люди пренебрегают. Когда они хотят потрясти соперника, то не пользуются джебом, который поможет им. Они просто начинают выбрасывать хуки слева и справа», — сказал Стюард в эфире DAZN.

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