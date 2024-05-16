Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Фьюри: настраиваюсь на то, что бой с Усиком будет остановлен

Тренер Фьюри: настраиваюсь на то, что бой с Усиком будет остановлен
Аудио-версия:
Комментарии

Джамал «ШугарХилл» Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке подопечного с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Послушайте, в боксе каждый знает, что у хорошего боксёра должно быть понимание ринга. И это то, над чем Тайсон работал, он должен заставить Усика делать то, что ему нужно, ловить его, заставлять ошибаться, а затем попасть тяжёлым ударом.

Как закончится бой? Я должен настраиваться на остановку. Я ко многому готовил Тайсона и ожидаю всего от Усика. И я ожидаю в том числе и нокаута.

Важен ли для Тайсона джеб? Конечно. Джеб – одна из основ бокса, которой люди пренебрегают. Когда они хотят потрясти соперника, то не пользуются джебом, который поможет им. Они просто начинают выбрасывать хуки слева и справа», — сказал Стюард в эфире DAZN.

Материалы по теме
Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере
Материалы по теме
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE
Live
Ring of Fire: битва за абсолютное чемпионство. Фьюри устроит шоу? LIVE

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android