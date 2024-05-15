Фьюри — об Усике: кого я должен бояться, короля нокаутов Уайлдера или мелкую сосиску?

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не испытывает страха перед боем с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Кто более пугающий? Уайлдер, король нокаутов с 42 финишами подряд, Кличко с 64 нокаутами или эта мелкая сосиска? О нет, я не собирался говорить «мелкая сосиска», я скажу «абсолютно крутой уничтожитель, лучший, с кем я сражался». Кого я должен бояться?

Возможно, я не смогу перебоксировать его, но если говорить о страхе… Его нет. Перед боем с Кличко мой дядя Пит сказал: «Не дай этому парню ударить тебя» А я думал: «Я же не развалюсь как стекло от булыжника». Он ударил меня изо всех сил, кажется, в восьмом раунде, на что я постучал по челюсти и сказал: «Давай же». Потому что оказаться сейчас здесь было моей судьбой», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: