«Ведёшь себя так, будто у тебя нет яиц». Шон Стрикленд обратился к Пауло Косте

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд в жёсткой форме обратился к экс-претенденту на титул чемпиона UFC в категории до 84 кг бразильцу Пауло Косте.

«Чёрт возьми, Коста. Мне сказали, что ты до сих пор не подписал контракт на бой. Я не мог в это поверить, не думал, что ты поведёшь себя, как трус. Мне казалось, что ты наберёшься мужества и сделаешь то, что должен.

Вместо этого ты ведёшь себя так, будто у тебя нет яиц. Я кое-что заметил, чувак. После того, как ты подрался с Иззи, ты сдал назад и стал слабым. Если ты не можешь взять себя в руки и прекратить это дерьмо, то мы найдём кого-нибудь, кто тебе поможет», — сказал Шон Стрикленд в видео, которое он опубликовал в своих социальных сетях.