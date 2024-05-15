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«Ведёшь себя так, будто у тебя нет яиц». Шон Стрикленд обратился к Пауло Косте

«Ведёшь себя так, будто у тебя нет яиц». Шон Стрикленд обратился к Пауло Косте
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд в жёсткой форме обратился к экс-претенденту на титул чемпиона UFC в категории до 84 кг бразильцу Пауло Косте.

«Чёрт возьми, Коста. Мне сказали, что ты до сих пор не подписал контракт на бой. Я не мог в это поверить, не думал, что ты поведёшь себя, как трус. Мне казалось, что ты наберёшься мужества и сделаешь то, что должен.

Вместо этого ты ведёшь себя так, будто у тебя нет яиц. Я кое-что заметил, чувак. После того, как ты подрался с Иззи, ты сдал назад и стал слабым. Если ты не можешь взять себя в руки и прекратить это дерьмо, то мы найдём кого-нибудь, кто тебе поможет», — сказал Шон Стрикленд в видео, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

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