Промоутер Уоррен: Тайсон Фьюри был пьяницей

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, заявил, что у британского боксёра биполярное расстройство.

«Фьюри в очень хорошей форме. То, что у него биполярное расстройство, хорошо известно, и меня бесит, когда люди продолжают говорить о том, как он противоречит сам себе. Он делает это, потому что у него биполярное расстройство. Мне кажется оскорбительным, что люди продолжают критиковать его из-за подобных вещей. Я этого не понимаю, это похоже на небольшую кампанию против Тайсона Фьюри, который является одним из наших лучших боксёров, которые у нас были, и который вышел и сделал всё, что от него просили. Преодолеть демонов, от которых большинству людей никогда не удалось бы выбраться, не говоря уже о том, чтобы пойти и сражаться. Он был наркоманом, пьяницей, но он бросил это и пошёл дальше, выигрывал бои, завоевал титул», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

18 мая Фьюри проведёт бой с Александром Усиком.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика: