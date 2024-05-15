«Всё сводится к этому». Тедди Атлас сказал, что нужно Фьюри для победы над Усиком

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Для меня всё сводится к одной ключевой вещи – джебу. Фьюри очень большой и сильный, огромный парень. И он умеет по-разному пользоваться своими габаритами, мы видели это. Он может идти вперёд, навязываю свою волю, а он очень силён ментально, в противном случае его бы здесь не было.

У Фьюри, в отличие от Усика, есть выбор. Он может попытаться навязать свою силу, а может остаться на дальней дистанции, контролируя её джебом.

Если бы я был в команде Фьюри, то посоветовал бы ему оставаться на дистанции. Что хорошо делает Усик? Контратакует. И для этого ему нужно, чтобы вы были около него. Если Фьюри останется на дистанции, то Усику нечего будет контратаковать. Оставайся на дистанции и используй джеб», — сказал Атлас в эфире DAZN.

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